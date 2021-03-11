Вакцинация от коронавируса не предусматривает особой подготовки. В той же инструкции к препарату Covishield единственным противопоказанием называют сильную лихорадку.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщила врач-инфекционист Светлана Гук.

— Чем лучше будет ваше состояние, когда вы решили делать прививку, тем больше вероятность, что ее будет легче перенести, без возможных осложнений. Если же у вас простуда, насморк ли есть проявления других катаральных явлений, нежелательно делать любую вакцину, поскольку вы находитесь в инфекционном процессе. В таких случаях или возможны поствакцинальные осложнения, или возможна не такой яркий иммунный ответ, — объясняет врач.

Также врач отмечает, что вакцинацию лучше отложить в случае обострения хронических заболеваний.

В то же время Светлана Гук добавляет: если человек после вакцинации чувствует недомогание, имеет повышенную температуру, то нужно обратиться к врачу. Медик отмечает, что обычно поствакцинальные осложнения не нуждаются в специфическом лечении и проходят за два-три дня.

С начала вакцинации от коронавируса в Украине на 10 тыс. прививок зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций. Почти все они имели легкую форму — это 1,2%.

Среди побочных реакций, которые фиксируют чаще всего, покраснение кожи и повышение температуры. Но это происходит и во время вакцинации от других болезней.