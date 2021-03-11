Процесс вакцинации против коронавируса начали с прививок людей, которые находятся в группе риска по профессиональному признаку, и пенсионеров. В то же время детей еще массово не иммунизировали. Ученые только начинают проводить такие исследования.

Дети — не в группе риска и легче болеют Covid-19. Кроме того, вакцину нужно испытать на взрослых. По этим причинам в мире пока не вакцинировали молодое население.

Также разработчики всех вакцин не рекомендовали проводить прививки людям моложе 18 лет. Только представители Pfizer снизили возрастную границу до 16 лет.

Но вакцинировать детей все же придется. Ведь без этого не получится достичь коллективного иммунитета.

— Израиль говорил, что не получится достичь коллективного иммунитета без вакцинации детей. Сейчас начались исследования на старших детях. Прогнозируют, что через определенный период вакцинируют и младших, — отмечает инфекционист Вадим Аристов.

Так, согласно последним новостям, в Израиле провели прививки детей от 12 до 16 лет. По информации The Guardian, в исследовании приняли участие 600 детей. Им укололи две дозы вакцины Pfizer.

По предварительной информации, среди детей не зафиксировали серьезных побочных эффектов после прививки. В то же время в стране готовятся тестировать вакцину на младших детях.

По прогнозам специалистов, вакцинация детей — не за горами, ее могут проводить уже осенью.

— Возможно, это будет до конца года или осенью уже. Дети существенно ускоряют эпидемию, — добавляет Вадим Аристов.

Кроме того, в последнее время дети стали болеть коронавирусом в более тяжелых формах. Также не стоит забывать о мультисистемном воспалительном синдроме.

— Уровень тяжести заболевания среди детей начал повышаться во всем мире. Также у детей есть угрожающее состояние — мультисистемный воспалительный синдром, который фиксируется во время второй встречи с вирусом, — подводит итог эксперт.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация против коронавируса.

Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-го.

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