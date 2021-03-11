Кабинет Министров Украины одобрил Порядок вручения удостоверения донора крови и компонентов крови и его формы.

Решение приняли на заседании 10 марта. Обновленная форма удостоверения предусматривает внесение сведения о количестве донаций крови и плазмы, сведений о количестве компонентов крови.

Удостоверение донора — это документ, удостоверяющий статус донора крови или компонентов крови. В удостоверении фиксируются: личные данные донора, количество и объем сдач, тип донации, а также место сдачи крови.

Согласно документу, удостоверение выдается не ранее чем через шесть месяцев после первой заготовки крови или компонентов крови и после повторного медицинского обследования. В последнее входит анализ крови или ее компонентов на наличие инфекций, передающихся трансфузионным путем.

В случае выявления таких инфекций гражданин не может быть донором и удостоверение ему не выдается.

Для получения удостоверения нужно: через полгода после сдачи крови обратиться в регистратуру больницы или центра с паспортом и фото 3х4. Удостоверение изготавливают несколько дней.

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины старше 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

Донорство крови в Украине

30 сентября 2020 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Закон №3648 регулирует деятельность, связанную с донорской кровью и компонентами крови, устанавливает стандарты качества компонентов крови и безопасности доноров и реципиентов, защищает их права и интересы.

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Источник: Василий Мокан