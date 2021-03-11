В Турции, а именно в городе Трабзон, в больницу обратился 52-летний пациент, который жаловался на вздутие живота и газы. После обследования и хирургического вмешательства врачи удалили из его тела опухоль весом 21 кг.

Об этом рассказал специалист, который лечил мужчину, врач Исмет Челик.

— После обследований нашего пациента, обратившегося к нам с жалобой на отек живота и газы, ми обнаружили гигантскую опухоль вместе с магистральными сосудами и мочеточником, которые целиком заполнили правую часть живота на 40х45 см, — отметил врач.

Операцию проводила команда хирургов, она пришла успешно. Врач утверждает, что в настоящее время состояние здоровья пациента хороший.

Trabzon’da karnındaki şişlik şikayeti için hastaneye giden 52 yaşındaki erkek hasta ameliyata alınıp karnından çıkanlar karşısında hem kendi hem de doktorları şaşırdı. pic.twitter.com/eyoJ5agAxP — Kar360 Haber (@kar360haber) March 10, 2021

Хирургия в Украине

Во львовской Клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине провели уникальную операцию — ребенка прооперировал робот Da Vinci.

Операцию с помощью робота провели 13-летней пациентке с патологией кишечника. Врачи отмечают, что малоинвазивные хирургические вмешательства способны минимизировать развитие спаечного процесса в будущем.

Подробнее о развитии хирургии в Украине читайте в материале Фактов ICTV.