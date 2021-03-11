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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Жаловался на вздутие живота: в Турции пациенту удалили 21-килограммовую опухоль

В Турции, а именно в городе Трабзон, в больницу обратился 52-летний пациент, который жаловался на вздутие живота и газы. После обследования и хирургического вмешательства врачи удалили из его тела опухоль весом 21 кг.

Операція

Об этом рассказал специалист, который лечил мужчину, врач Исмет Челик.

— После обследований нашего пациента, обратившегося к нам с жалобой на отек живота и газы, ми обнаружили гигантскую опухоль вместе с магистральными сосудами и мочеточником, которые целиком заполнили правую часть живота на 40х45 см, — отметил врач.

Операцию проводила команда хирургов, она пришла успешно. Врач утверждает, что в настоящее время состояние здоровья пациента хороший.

Хирургия в Украине

Во львовской Клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине провели уникальную операцию — ребенка прооперировал робот Da Vinci.

Операцию с помощью робота провели 13-летней пациентке с патологией кишечника. Врачи отмечают, что малоинвазивные хирургические вмешательства способны минимизировать развитие спаечного процесса в будущем.

Подробнее о развитии хирургии в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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