Сколько раз в год нужно будет вакцинироваться от коронавируса, пока неизвестно. Поскольку даже в аннотации к препарату Covishield указано, что пока неизвестна длительность иммунного ответа.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказала врач-инфекционист Светлана Гук. Она отметила, что возможен вариант, когда прививку будут делать только раз в год, но также есть вероятность того, что вакцинироваться придется дважды.

— Если после двух доз вакцины иммунный ответ продлится дольше, надеемся, что не придется вакцинироваться более одного раза в год. Но если говорить о худшем сценарии, то, когда, например, через три месяца будут фиксировать уменьшение количества антител, а охват вакцинированием будет слишком низким, чтобы остановить пандемию, я могу себе представить ситуацию, когда будут рекомендовать повторную двукратную вакцинацию, — объяснила она.

Также врач предполагает, что делать прививки более одного раза в год могут рекомендовать из-за новых штаммов коронавируса.

Кроме того, Светлана Гук убеждена, что даже после вакцинации все равно нужно будет носить маски. По ее мнению, до конца пандемии вообще не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты.

Поскольку даже когда человек привит и считает, что он защищен от одного штамма, нужно не забывать о риске заражения другим видом мутировавшего вируса.

Вакцинация в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля препаратом Covishield производства компании AstraZeneca. Также Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac, разработчиком которой является фармацевтическая компания Sinovac Biotech.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак прогнозирует прибытие в Украину партии вакцины Pfizer/BionTech в ближайшие недели.