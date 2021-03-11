Мужчине из Великобритании удалось вылечиться от вируса иммунодефицита человека. 40-летний пациент стал вторым человеком в мире, который смог побороть болезнь.

Об этом рассказали ученые из Кембриджского университета. Адам Кастильехо лечился от рака путем введения стволовых клеток.

После прекращения антиретровирусной терапии через 30 месяцев у него не обнаружили ВИЧ. Оказалось, что у доноров стволовых клеток, которые получил Кастильехо, есть необычный ген, обеспечивающий защиту от ВИЧ.

— Скорее всего, мужчина вылечился от ВИЧ. У нас уже два с половиной года ремиссии без антиретровирусных препаратов, — отметил ведущий исследователь, профессор Равиндра Кумар Гупта из Кембриджского университета.

Ученые считают, что трансплантация стволовых клеток может останавливать способность вируса к репликации внутри организма. Иммунные клетки пациента заменяются донорскими, которые сопротивляются инфекции.

По словам профессора, лечение стволовыми клетками не будет широко предлагаться пациентам с ВИЧ, которые проходят успешное антиретровирусное лечение, ведь такой метод лечения связан с высоким риском.

В то же время лекарства, которые сейчас существуют от ВИЧ, остаются высокоэффективными и позволяют людям, у которых есть эта болезнь, полноценно жить.

В мире впервые официально от ВИЧ вылечили американца Тимоти Рэй Брауна. В 2007 году он пережил две трансплантации костного мозга, что помогло получить иммунитет к заболеванию. В 2020 году мужчина умер, ведь в течение пяти лет боролся с лейкемией.

К слову, в США ученые провели исследования и обнаружили, что в организме одной из ВИЧ-позитивных женщин нет клеток с потенциально активным вирусом.

Выяснилось, что организм смог самостоятельно побороть болезнь. Женщина взяла болезнь под контроль без препаратов и операции. По информации ученых, человек с диагнозом ВИЧ живет всю жизнь, однако для поддержания иммунной системы необходимо принимать препараты.