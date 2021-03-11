Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины против коронавируса американской компании Johnson&Johnson.

ЕС уже заказал 400 млн доз вакцины Johnson&Johnson. Ранее блок одобрил применение немецко-американской вакцины BioNTech-Pfizer, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.

16 февраля американская компания Johnson&Johnson подала заявку на утверждение препарата в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Что известно о вакцине Johnson&Johnson

Вакцина Johnson&Johnson разработанная фармацевтической компанией Janssen, которая базируется в Бельгии.

В вакцине Janssen использован вирусный вектор, кодирующий клетки организма на производство шиповидных белков коронавируса. Это активирует иммунный ответ, и в случае попадания в организм настоящего вируса, он обезвреживается иммунной системой.

В отличие от вакцин Pfizer или Moderna, которые надо вводить двумя дозами, препарат Johnson&Johnson действует с первой дозы. Ее можно хранить в обычном холодильнике, поэтому препарат проще транспортировать и хранить.

Согласно анализу Управления по продовольствию и медикаментам США, эффективность вакцины Johnson&Johnson через 14 дней после введения одной дозы вакцины составляет 66,9% и 66,1% — через 28 дней.

Клинические исследования вакцины провели в США, ЮАР и странах Латинской Америки. В них принимали участие 44 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Вакцину Johnson&Johnson в экстренных случаях уже разрешили использовать в США.

Подробнее о вакцине Johnson&Johnson в ЕС читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: DW