Британский штамм коронавируса — более смертоносный, вероятность летального исхода у пациентов, которые заболели вариантом, выше.

Об этом говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в среду, 10 марта 2021 года.

— Вероятность увеличения риска смертности из-за заражения высока. Если этот результат можно распространить на другие популяции, заражение может вызвать существенную дополнительную смертность по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами, — говорится в выводах исследования.

Эту статью прокомментировала украинская инфекционист Ольга Голубовская.

— Коэффициент риска летального исхода для варианта B.1.1.7 составил 1,64 по сравнению с ранее циркулирующими версиями вируса, — прокомментировала она.

Кроме того, по ее словам, вероятно, вирус также легче передается.

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Британский штамм коронавируса

В декабре 2020 года в Великобритании заявили о циркуляции нового штамма коронавируса, его назвали британским.

Из-за него в стране ухудшилась эпидситуация, властям пришлось ужесточать меры карантина.

Подробнее о британском штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: The BMJ, Ольга Голубовская