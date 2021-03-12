Что представляет собой вакцина
Вещество компании Novavax NVX-CoV2373 создано на основе генетической последовательности коронавируса.
Разработчики использовали технологию рекомбинантных наночастиц для создания антигена, полученного из шипового белка коронавируса. Кроме того, они добавили адъювант — специальное вещество, усиливающее выработку высокого уровня антител.
Хранится такая вакцина при температуре 2-8°C.
Кто разработчик
Novavax — биотехнологическая компания, которая занимается разработкой инновационных вакцин для предотвращения серьезных инфекционных заболеваний.
Работает более 10 лет. Занималась созданием веществ против гриппа, RSV, вируса Эбола, MERS и SARS.
Штаб-квартира корпорации расположена в Гейтерсберге (штат Мэриленд, США).
Испытания вакцины
Испытания вакцины Novavax проводятся на второй и третьей фазах в Великобритании, США, Мексике, Южной Африке и Австралии.
По результатам исследования британских ученых, вакцина продемонстрировала эффективность на уровне 96%.
Такую результативность она показала на третьей фазе испытаний, в них принимали участие более 15 тыс. участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них — были старше 65 лет.
Также ученые заявили, что она демонстрирует высокую результативность в борьбе с британским штаммом вируса — 86%.
Противопоказания и осложнения
На стадии испытаний не фиксировалось серьезных осложнений. Вакцина хорошо переносилась и вызвала устойчивые реакции антител, отмечают производители.
Также пока они не называют конкретных противопоказаний.
Сколько нужно доз и сколько держится защита
Вакцинироваться необходимо одной дозой вещества от Novavax.
СМИ, ссылаясь на разработчиков, заявляли ,что иммунный ответ будет работать в течение 6-12 месяцев.
Цена
Пока нет конкретной информации по стоимости вакцины. Ранее СМИ заявляли, что, возможно, она будет стоить около $3 за дозу.