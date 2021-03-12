Испытания вакцины Novavax проводятся на второй и третьей фазах в Великобритании, США, Мексике, Южной Африке и Австралии.

По результатам исследования британских ученых, вакцина продемонстрировала эффективность на уровне 96%.

Такую результативность она показала на третьей фазе испытаний, в них принимали участие более 15 тыс. участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них — были старше 65 лет.

Также ученые заявили, что она демонстрирует высокую результативность в борьбе с британским штаммом вируса — 86%.