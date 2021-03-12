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Людмила Грубник |
Эффективность и возможная цена: что нужно знать о Covid-вакцине Novavax

Эффективность и возможная цена: что нужно знать о Covid-вакцине Novavax

Вакцина против коронавируса от компании Novavax — вещество, направленное на борьбу с пандемией Covid-19.

Сейчас представители компании продолжают исследования. На третьей фазе испытаний вакцина продемонстрировала эффективность на уровне 96%.

Факты ICTV собрали информацию о вакцине от коронавируса Novavax.

Что представляет собой вакцина

Вещество компании Novavax NVX-CoV2373 создано на основе генетической последовательности коронавируса.

Разработчики использовали технологию рекомбинантных наночастиц для создания антигена, полученного из шипового белка коронавируса. Кроме того, они добавили адъювант — специальное вещество, усиливающее выработку высокого уровня антител.

Хранится такая вакцина при температуре 2-8°C.

Кто разработчик

Novavax — биотехнологическая компания, которая занимается разработкой инновационных вакцин для предотвращения серьезных инфекционных заболеваний.

Работает более 10 лет. Занималась созданием веществ против гриппа, RSV, вируса Эбола, MERS и SARS.

Штаб-квартира корпорации расположена в Гейтерсберге (штат Мэриленд, США).

Испытания вакцины

Испытания вакцины Novavax проводятся на второй и третьей фазах в Великобритании, США, Мексике, Южной Африке и Австралии.

По результатам исследования британских ученых, вакцина продемонстрировала эффективность на уровне 96%.

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Такую результативность она показала на третьей фазе испытаний, в них принимали участие более 15 тыс. участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них — были старше 65 лет.

Также ученые заявили, что она демонстрирует высокую результативность в борьбе с британским штаммом вируса — 86%.

Противопоказания и осложнения

На стадии испытаний не фиксировалось серьезных осложнений. Вакцина хорошо переносилась и вызвала устойчивые реакции антител, отмечают производители.

Также пока они не называют конкретных противопоказаний.

Сколько нужно доз и сколько держится защита

Вакцинироваться необходимо одной дозой вещества от Novavax.

СМИ, ссылаясь на разработчиков, заявляли ,что иммунный ответ будет работать в течение 6-12 месяцев.

Цена

Пока нет конкретной информации по стоимости вакцины. Ранее СМИ заявляли, что, возможно, она будет стоить около $3 за дозу.

Поставки в Украину

Во время визита в Индию глава Минздрава Максим Степанов договорился о поставках вакцины от Novavax. Сначала удалось договориться о 10 млн дозах, затем — еще о 5 млн.

В связи с этим вещество, которое будет поставляться в Украину, скорее всего, также будут производить в Индии.

Источник: Novavax, Time

Фото: Depositphotos

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