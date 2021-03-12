По данным Центра общественного здоровья, 10% населения планеты живет с хронической болезнью почек. И более 2 млн человек во всем мире получают лечение диализом или с помощью трансплантации.

Поэтому, чтобы предотвратить образование болезней почек, следует знать причины их появления, главные симптомы, когда стоит обратиться к врачу и как сохранить свои почки здоровыми.

Врач-уролог Александр Наумчук рассказал Фактам ICTV подробнее о заболеваниях почек и как жить, чтобы они никогда не болели.

Причины и симптомы

Причин болезней почек может быть много: от недостатка воды в организме, что ведет к мочекаменной болезни, до переохлаждения организма и нарушений правил гигиены, приводящих к нефриту и пиелонефриту.

Хроническая болезнь почек приводит к тому, что они постепенно и необратимо перестают очищать кровь от токсинов, выводить лишнюю жидкость из организма и поддерживать гормональный баланс.

— Чаще всего пациенты приходят с мочекаменной болезнью. Но это зависит от сезона — в более холодное время люди обращаются с циститом, пиелонефритом уже в качестве осложнений мочекаменной болезни, — отметил врач.

Симптомы воспаления почек

боль в области почек:

повышенная температура;

частое и болезненное мочеиспускание;

жжение во время мочеиспускания.

Если это мочекаменная болезнь — будут боли в пояснице, частые мочеиспускания, тошнота, рвота.

По словам уролога, в почках могут также появляться опухоли. На них могут указывать постоянные ноющие боли в области почек.

— Чаще всего пациенты приходят и говорят — у меня болят почки. Но чтобы точно понять, что это почки, надо сдавать анализы. Иногда пациенты сами начинают лечить боли в спине, даже не подозревая, что проблема в почках, — утверждает Наумчук.

В сложных случаях, когда человек с болезнью почек долго не обращался к врачу, орган может перестать функционировать, что приводит к удалению.

Диагностика и лечение

Если человек почувствовал вышеперечисленные симптомы, следует обратиться к семейному врачу или к урологу. После консультации врача, необходимо сдать анализы, чтобы определить точный диагноз.

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

биохимия крови;

УЗИ почек и мочевого пузыря.

Врач отмечает, что заниматься самолечением ни в коем случае не нужно, ведь это может только ухудшить состояние здоровья и затянет процесс лечения.

— На сегодняшний день пациенты дошли до того, что когда они приходят в медучреждение, сдают бактериальный посев мочи, — у них все устойчивое. То есть ни один препарат не действует, потому что человек занимался самолечением, бесконтрольно принимал антибиотики, — отметил уролог.

Из народных методов может помогать отвар шиповника как мочегонное средство. Но им нельзя вылечить мочекаменную болезнь.

Чрезмерное употребление мочегонных средств может навредить и привести к снижению артериального давления. Поэтому все средства и препараты следует принимать по рекомендации врача.

Профилактика болезней почек

Мужчинам и женщинам раз в полгода следует посещать уролога, чтобы вовремя узнать о состоянии своих почек (общий анализ мочи, крови и УЗИ почек и мочевого пузыря);

Правильно питаться (ограничить употребление фаст-фуда, жареного, жирного, соленого) и пить достаточное количество воды (1,5-2 л в сутки);

Проверять и контролировать артериальное давление;

Избавиться от вредных привычек, в частности курения, поскольку это замедляет приток крови к почкам и может снизить их способность нормально функционировать;

Заниматься спортом, чтобы поддерживать нормальную массу тела, снизить артериальное давление и риск хронической болезни почек;

Принимать лекарства только по назначению врача.

Как бесплатно лечить почки в Украине

В Украине можно получить медицинские услуги для лечения людей, которые имеют хронические заболевания почек пятой стадии.

Такую услугу предоставляет программа медицинских гарантий НСЗУ, по которой медицинские услуги выполняют методом гемодиализа в амбулаторных условиях.

Для того, чтобы получить бесплатное лечение пациенту необходимо иметь направление врача-нефролога или детского врача-нефролога и обратиться в медицинское учреждение, которое предоставляет такие услуги.

Подробнее о том, как получить бесплатное лечение почек в Украине читайте на Фактах ICTV.