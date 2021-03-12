В Центре общественного здоровья предупредили, что чрезмерное употребление соли негативно влияет на состояние здоровья человека.

Соль — основной источник натрия. Некоторые сорта соли могут содержать небольшое количество кальция, калия, железа и цинка. Также в поваренную соль часто добавляют йод.

Минералы соли действуют как важные электролиты в организме. Они поддерживают мышечную функцию, водный баланс и могут передавать нервные импульсы.

Как соль воздействует на организм

— Чрезмерное употребление соли повышает кальций в моче, а он в свою очередь повышает риск камнеобразования. Поэтому мы и просим людей пить достаточное количество воды — 1,5-2 л в сутки, чтобы концентрация мочи была не такой высокой. Ведь если ее концентрация будет высокой — будут образовываться соли, которые будут выпадать в осадок, а уже на них будут нарастать камни, — утверждает врач-уролог Александр Наумчук.

Соль способна задерживать жидкость в организме, что способствует камнеобразованию. По словам врача, вещество влияет на артериальную гипертензию, в результате чего могут страдать почки.

— Если человек слишком принимает большое количество соли, то это сразу будет видно по состоянию почек, соль влияет на артериальное давление — оно будет повышенным, — отметил врач.

В то же время при недостатке соли в рационе организм начнет использовать свои внутренние резервы, позаимствовав необходимые компоненты из органов и тканей, поэтому человек, который неоправданно придерживается бессолевой диеты, сначала испытывает слабость в мышцах, быстро устает, его самочувствие стремительно ухудшается.

Основные источники соли

Основным источником соли являются пищевые продукты, прошедшие технологическую обработку — готовые блюда, мясо, прошедшее технологическую обработку, как бекон, ветчина и колбасы, сыр, соленые закуски и лапша быстрого приготовления.

Соль также добавляют в пищу во время приготовления (бульон и бульонные кубики) или за столом (соевый соус, рыбный соус, поваренная соль и т.д.).

Суточная норма соли

По данным исследования STEPS в 2019 году, в среднем украинцы потребляли 12,6 г соли в сутки. Это более чем вдвое превышает максимальный рекомендуемый уровень — 5 г в сутки. Лишь 13% населения потребляли соли меньше этого уровня.

Как есть меньше соли ежедневно

В ЦОС советуют избегать готовых продуктов с высоким содержанием соли, чтобы уменьшить ее употребление. Следует внимательно читать этикетки и выбирать продукты, где содержание вещества снижено.

Также во время приготовления блюд лучше добавлять свежие специи, травы, сок лимона, апельсина, полезное растительное масло вместо соли, майонеза и соусов.

Следует добавлять соль в конце приготовления или уже в готовое блюдо на тарелке.

Врачи советуют потреблять йодированную соль, в связи с тем, что у украинцев есть умеренный дефицит йода.

Как контролировать вес

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Избыточный вес и ожирение, так же как и связанные с ними неинфекционные заболевания, в значительной мере можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни: уменьшите потребление калорий и контролируйте порции, будьте активными, узнайте свой индекс массы тела.

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Источник: ЦОС