Сейчас мы живем в обществе, где личное счастье на первом месте, а люди женятся не потому, что хотят детей или служить церкви и государству, а чтобы брак был счастливим.

Об этом рассказал психолог Роман Мельниченко Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос. По его словам, ранее браки не заканчивались только по одной причине — в традиционном обществе развод не допускали, или если допускали, то по особым причинам.

— Сейчас люди не хотят оставаться в отношениях, где им плохо, некомфортно. Поэтому в современном браке на первом месте — счастье, поэтому люди расходятся. Но часто отношения можно спасти, если вовремя понять проблему в паре, — отмечает психолог.

Причины развода

Влюбленность заканчивается. Специалист утверждает, что не стоит путать влюбленность и любовь, ведь это разное. Влюбленность — это страсть, сильное половое влечение. Она может продолжались до 3-х лет. Затем каждая новая влюбленность примерно в два раза меньше; Люди не умеют конфликтовать. Они боятся конфликтов, или же могут превратить конфликт в крик и споры. Но следует понимать, что конфликт — это постоянное состояние пары; Неумение выстраивать отношения. Люди не знают психологию противоположного пола, какие есть законы развития отношений — эти факторы усиливают то, что пары расходятся.

— Нельзя влюбленность поддерживать вечно, на ней строятся только краткосрочные отношения. А когда влюбленность исчезает, на ее место приходят любовные переживания и они строятся на других гормонах. Любовь можно сохранить, если люди умеют конфликтовать, налаживать половые отношения на других условиях, — убеждает Мельниченко.

Как правильно ссориться

Психолог уверяет, что конфликт — это не плохо, ведь у кого-то из партнеров может быть одна мысль, а у кого другая. Специалист советует спросить себя “как будет лучше для пары”, чтобы убрать недоразумение в паре.

— Чтобы сохранять баланс в отношениях, необходимо принимать во внимание свою точку зрения и партнера по принципу win-win, когда оба партнера выигрывают во время конфликта, таким образом выигрывает пара, — говорит он.

Без конфликтов никак не могут строиться отношения. Если мы будем решать конфликты с позиции пары, то отношения улучшаются, а когда человек терпит и умалчивает, то отношения ухудшаются.

Если же во время конфликта теряется конструктив, то нужно обнулить конфликт. В определенный период остановиться и, когда эмоции погаснут, вернуться к разговору. Также необходимо вернуть эмоциональную близость.

Измена в отношениях

В большинстве случаев измена — это констатация факта, что отношения закончились. То есть в какой-то момент пара начала расходиться из-за конфликтов, а эмоциональная близость разрушается.

— Чтобы понять, почему произошла измена, паре необходимо вернуться в то место, которое стало точкой отсчета к этому, то есть какой-то конфликт или недоразумение. Если люди возьмут на себя ответственность и обсудят все, они могут вернуть свои отношения, либо они увидят, что они слишком разные люди и разойдутся, — добавил психолог.

Как пережить расставание

Разрыв отношений всегда приводит к стрессовому состоянию. Иногда трудно воспринимать реальность из-за невыносимой боли расставания с близким человеком.

Расставаться стоит тогда, когда отношения исчерпали себя и люди уверены, что сделали все возможное, чтобы остаться вместе.

Чтобы пережить разрыв, не стоит искать новых отношений сразу, лучше отдохнуть и разобраться в себе.

Подробнее о том, как пережить расставание с любимым человеком — читайте на Фактах ICTV.