Украина не успевает использовать половину партии вакцины AstraZeneca

Украина не успевает использовать половину вакцины AstraZeneca (Covishield), так как срок ее годности истекает 23 июня 2021 года.

Об этом свидетельствуют документы о поставке препарата в Украину, которые опубликовало издание ZN.ua.

Чтобы успеть использовать всю сыворотку, темпы вакцинации должны вырасти минимум вдвое.

Если вакцинация продолжится нынешними темпами, к указанному сроку успеют использовать примерно 250 тыс. доз.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил об обновлении списков публичных лиц на первоочередную вакцинацию.

Неиспользованными остатками препарата смогут воспользоваться народные депутаты, участники боевых действий на Донбассе, религиозные деятели.

Далее в списке известные украинские писатели, музыканты, актеры, спортсмены, певцы, журналисты, художники и другие деятели сферы культуры, которым более 60 лет.