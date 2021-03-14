Агрессия со стороны мужчины и женщины к своему партнеру — это не нормально, но нередко люди не могут определить, что у них осуществляется насилие в паре.

Об этом рассказал психолог Роман Мельниченко Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос. По его словам, здоровые отношения — это когда обоим людям в паре хорошо. У них есть любовь, эмоциональная близость, качественные половые отношения, взаимное уважение, доверие и баланс.

— Неправильно, когда в паре только кто-то один отдает, а другой только берет. Или кто-то только выполняет желания одного из партнеров. Абьюзера в отношениях можно распознать по своим чувствам: если человек испытывает постоянный стыд, чувство вины, страха, тревоги, партнер манипулирует детьми, угрожает — это насилие, — отметил психолог.

Абьюз — в переводе означает насилие, оскорбление и жестокое обращение, то есть это форма психологического насилия. От конфликта он отличается неравенством партнеров, когда один находится в позиции сильного. Это может быть не только физическая сила, но и экономическое преимущество, высокий статус или доминирующий характер.

Специалист также отметил, что любая мужская агрессия отталкивает женщин.

— Мужчина, который бьет женщину, лишает себя женского уважения. К сожалению, есть случаи, когда женщина не может уйти от мужчины оправдывая его побои. Но нет никаких оправданий мужской агрессии в отношении женщин — это все насилие, — добавил Мельниченко.

Причины домашнего насилия

Психолог и эксперт по гендерной политике ООН Женщины в Министерстве внутренних дел Наталья Орловская рассказала, что 90% жертв насилия — это женщины. Около 50% женщин страдают от психологического насилия, еще почти треть от физического, экономического и сексуального.

Среди причин насилия может быть: неправильное распределение ролей в семье, желание доминировать, компенсация неудовлетворенности.

В случае возникновения насилия в доме вы можете позвонить в полицию по телефону — 102.

Подробнее о том, куда обратиться в случае домашнего насилия читайте на Фактах ICTV.