От пищевых аллергий скоро можно будет избавиться — ученые

В США более 10% взрослого населения имеет аллергию на арахис, моллюсков, молочные продукты или другую пищу. В Великобритании за последние три десятилетия число госпитализаций с пищевой аллергией возросло в пять раз.

Об этом утверждает американский врач-ученый, который занимается лечением аллергии и астмы в Медицинской школе Стэнфордского университета Кари К. Надо. По ее словам, скоро пищевая аллергия уйдет в прошлое.

Наиболее распространенные типы пищевой аллергии вызванные антителами под названием иммуноглобулин Е или IgE.

Если у кого-то есть пищевая аллергия, IgE участвует в запуске реакции, когда иммунная система вступает в контакт с этой пищей. Организм воспринимает этот продукт как врага, освобождая гистамин и другие воспалительные химические вещества в попытке справиться с ним. Это вызывает симптомы, которые варьируются от зуда и чихания до анафилактического шока.

Врач-ученый Кари К. Надо отмечает, что люди имеют более низкий риск развития аллергии, когда с самого детства едят разнообразную пищу, имеют нормальный уровень витамина D, а также контактируют с адекватным уровнем грязи. Также наличие в доме собаки является хорошим способом профилактики аллергии.

— То есть не нужно в доме поддерживать идеальную чистоту и намывать пол три раза в день хлоркой, чтобы обезопасить ребенка от потенциальной аллергии. Наоборот, если малыш будет контактировать с различными микробами и аллергенами, его иммунная система начнет к этому привыкать. Такой вариант не подходит тем людям, у которых есть врожденная аллергия, но скоро все изменится, — уверяет Кари К. Надо.

Большинство методик лечения аллергии, которые сейчас используют, направлены на иммунную систему в попытке перестроить ее реакцию на аллергены. Один из методов, известный как иммунотерапия аллергенов, может медленно наращивать влияние аллергенной пищи. Ученые считают, что постепенное введение малых доз продуктов может убедить организм в том, что у него нет аллергии.

— Исследования, которые проводили с людьми с аллергией на арахис, яйца и молоко, показали неплохие результаты. Однако иммунотерапия требует регулярного воздействия аллергенов, которые могут вызвать побочные эффекты, — утверждает врач.

Существуют также анти-IgE-препараты, которые могут блокировать соответствующие антитела и повышать порог чувствительности к определенному аллергену до того, как он вызовет реакцию. Они могут быть полезны при использовании иммунотерапии аллергенов, чтобы помочь людям стать менее чувствительными к опасным продуктам.

Ученые добавили, что вакцины от аллергии — это еще один вариант. Они работают, изменяя иммунную реакцию организма на определенную пищу, чтобы она не вызывала реакций.

Симптомы аллергии

Аллергия — реакция иммунной системы на аллергены. Во время аллергической болезни иммунная система дает неправильный иммунный ответ.

Симптомы: чихание, зуд, слезотечение, покраснение, заложенность носа, кашель.

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Источник: Newscientist