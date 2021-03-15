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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Пандемия привела к увеличению спроса на трансплантацию волос

Пандемия Covid-19 привела к росту пластических операций на 40%. Мужчины и женщины чаще стали обращаться к медикам насчет трансплантации волос.

трансплантація волосся

В клинике DHI Global, росположенной в Лондоне, сделали 2 432 трансплантации с апреля по декабрь 2020 года. Пациенты сказали, что легче сделать трансплантацию волос в период карантина, поскольку им не приходится выходить на улицу.

Для сравнения: в 2019 году было проведено 1 460 операций за этот период. По предварительным данным, треть всех новых пациентов составляли женщины, которым проводили процедуры на голове, бровях и линии бикини.

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29-летний Дэвид Мюрхед из Манчестера решил сделать трансплантацию волос из-за того, что чувствовал себя неуверенным после постоянных видео-звонков в Zoom.

— Видеть себя во время телефонных переговоров еще больше ухудшило мою неуверенность в себе, я постоянно сталкивался с выпадением волос во время разговора с коллегами, это было больно. Камера не врет, и я ненавидел то, что видели другие люди. Это был момент, когда я решил что-то с этим сделать, — отметил Дэвид.

По его словам, во время карантина многие мужчины почувствовали давление из-за внешнего вида. Но частные медицинские клиники Великобритании продолжили работать во время ограничений, что позволило осуществить людям желаемые операции.

Трансплантации в Украине

В Украине провели операцию по пересадке сердца, печени и почек от умершего человека. Органы 47-летнего мужчины трансплантировали четырем разным людям.

Операции прошли в разных больницах города Киева. Пересадка сердца прошла в Институте сердца МЗ Украины — теперь оно бьется в груди 46-летнего жителя столицы.

Подробнее о трансплантациях органов в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Daily Mail

Фото: Depositphotos

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