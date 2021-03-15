Любое количество алкоголя опасно для здоровья. Употребление алкоголя связано с риском возникновения опасных заболеваний.

Об этом заявили ученые в исследовании Global Burden of Disease Study 2016, опубликованном в журнале The Lancet.

— Наши результаты показывают, что безопасного уровня употребления алкоголя нет. Употребление алкоголя вносит свой вклад в ухудшение здоровья и подрывает его в течение всей жизни, особенно среди мужчин, — отметили ученые.

Почему не стоит употреблять алкоголь

Алкоголь больше всего влияет на головной мозг, печень и сердце. В мозгу вещество нарушает процесс взаимосвязи между нейронами, что может привести к потере сознания, амнезии.

В то же время печень — главный орган в процессах детоксикации алкоголя. Заболевания печени могут быть связаны с его употреблением. Например, алкогольная жировая дистрофия печени возникает тех, кто регулярно употребляет более 15 г алкоголя (этанола) в сутки.

Также злоупотребление алкоголем может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

— У мужчин из-за алкоголя может возникнуть обострение симптомов нижних мочевых путей, нарушение мочеиспускания, обострение заболевания аденомы предстательной железы, задержка мочи. В младшем возрасте: ухудшение качества эректильной функции у мужчин из-за плохого кровоснабжения полового органа, — утверждает врач-уролог Александр Наумчук.

К тому же, алкоголь является фактором риска развития новообразований полости рта, горла, кишечника, печени и молочных желез (даже при незначительном употреблении эти риски повышаются на 20%).

Кому нельзя употреблять алкоголь

Детям до 18 лет;

Беременным женщинам;

Людям, употребляющим некоторые лекарственные препараты (например, антидепрессанты);

Людям с непереносимостью алкоголя;

Тем, кто страдает от хронических заболеваний печени;

Людям с онкозаболеваниями.

Как снизить уровень потребления алкоголя

В Центре общественного здоровья советуют воздержаться от употребления алкоголя неделю или месяц и проследить за физическим и эмоциональным самочувствием. Это может стать хорошим способом начать меньше пить.

Также следует определить триггеры, которые побуждают человека к употреблению алкоголя.

— Если определенные люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа, — советуют эксперты в ЦОС.

Не стоит бороться со стрессом, злоупотребляя алкогольными напитками. Найдите более здоровые способы, например прогулки на свежем воздухе, спорт, медитация или другие техники расслабления.

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Также лучше употреблять напитки с низким содержанием алкоголя или без него. Они имеют одинаковый или подобный вкус, но менее опасные. К тому же ассортимент такой продукции очень разнообразен.

Что можно есть при алкогольном отравлении

Острые отравления этиловым спиртом (этанолом) связаны с приемом чистого спирта или напитков, содержащих более 12% этилового спирта.

Доза алкоголя, которая приводит к отравлению, индивидуальна, поскольку зависит от возраста человека, пола, массы тела и физического состояния. Наиболее чувствительны к алкоголю дети и подростки.

Во время алкогольного отравления рекомендуется употреблять каши или овощные бульоны. Особенно хорошо, если в бульоне будут сварены зеленые овощи (источник магния) и картофель (источник калия).

Источник: The Lancet, ЦОС