Украинские ученые разработали новый тест на поствакцинальный иммунитет. Он может определить эффективность любой созданной вакцины от Covid-19.

Об этом рассказал главный технолог компании и один из разработчиков Диапроф-Мед Андрей Горлов в комментарии одному из изданий.

По его словам, новая разработка отличается от других тестов тем, что может вычислять конкретно нейтрализующие антитела, что и является параметром эффективности вакцины.

— Мы предложили свой тест для проведения валидации во внешних лабораториях, чтобы они смогли беспристрастно определить его диагностическую важность. Но, конечно же, мы понимаем, что вакцин в настоящее время на рынке есть уже не мало, и важнейшим параметром является их эффективность, — отметил Горлов.

Он утверждает, что важно понимать насколько вакцина позволяет вырабатываться нейтрализующим антителам, которые защищают человека от инфицирования Covid-19. Их и может определить новый тест методом ИФА.

Также Горлов добавил, что только нейтрализующие антитела могут препятствовать проникновению вируса в клетку, тогда как антитела могут быть общими, но не оказывать эффекта нейтрализации. То есть их можно определить, но антитела полностью не защищают человека от инфицирования.

Вакцинация против коронавируса

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%, но риск инфицирования все равно остается.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что необходимо объяснять людям вопрос о прохождении вакцинации.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.