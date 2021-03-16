Страны Евросоюза приостановили вакцинацию AstraZeneca от коронавируса под влиянием политиков и общественности, однако связь между препаратом и летальными случаями не подтверждена.

Об этом в эфире политического ток-шоу Свобода слова на ICTV заявил врач-инфекционист, иммунолог Федор Лапий.

Он отметил, что страны ЕС используют препарат, который из-за значительного спроса и большого дефицита запрещено транспортировать за пределы еврозоны.

А вот вакцину AstraZeneca Covishield, зарегистрированную в Украине, не использует ни одна страна Евросоюза.

— Приостановление использования AstraZeneca в ЕС касалось только одной партии. Речь идет о 1 млн доз вакцины, которые были доставлены в 17 стран еврозоны. Это нормально, когда есть такие сигналы, и те или иные органы принимают решение о приостановлении использования, — рассказал эксперт.

Федор Лапий отметил, что речь идет о 37 летальных случаях, предварительно связанных с AstraZeneca, но неподтвержденных никакими экспертизами.

В то же время вакцину AstraZeneca Covishield уже зарегистрировали Великобритания и Канада. Процесс вакцинации этим препаратом не останавливался.

Возможныt реакции на вакцину Covishield AstraZeneca

На днях в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о возможных реакциях на вакцину от коронавируса Covishield AstraZeneca.

Отмечается, что после введения препарата организм человека начинает формировать иммунный ответ, и именно этот процесс может привести к появлению своеобразных симптомов.

Какие могут быть реакции на вакцину Covishield AstraZeneca, читайте на Фактах ICTV.