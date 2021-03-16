По состоянию на 16 марта более 10 стран приостановили вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.

Это связывают с возможными проблемами, которые наблюдаются у пациентов, вакцинированным этим препаратом.

Хотя эксперты и уверяют, что пока не стоит приостанавливать процесс вакцинации, в Украине уже начались разговоры о целесообразности использования препарата AstraZeneca.

Факты ICTV рассказывают, какие проблемы возникли с вакциной и стоит ли сейчас отказываться от вакцинации.

Странная ситуация

Страны начали приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca после увеличения количества случаев образования тромбов у людей, получивших дозу вакцины.

В течение последней недели в странах Европы зафиксировали 37 летальных случаев у пациентов, получивших первую дозу вакцины.

Из-за этого ряд государств приостановили процесс вакцинации препаратом AstraZeneca, а дискуссия касательно его использования до сих пор продолжается.

До сих пор международные регуляторы не видели проблем для того, чтобы предоставлять разрешение на экстренное использования вакцины, ведь считали, что она является достаточно безопасной, чтобы быть одним из рычагов для преодоления пандемии коронавируса.

Исследования, в которых принимали участие около 24 тыс. добровольцев, не выявили значительных побочных эффектов вакцины и продемонстрировали ее эффективность.

Препарат AstraZeneca работает на основе аденовируса, который модифицировали, чтобы он имел ген, позволяющий производить спаечный белок Covid-19. После инъекции организм человека должен научиться распознавать этот белок как инородное тело и начать вырабатывать антитела против него.

Благодаря этому процессу, если в будущем пациент подхватит коронавирусную болезнь, то иммунная система быстро распознает ее и начнет свою “атаку”.

Уже давно доказано, что аденовируса в вакцине не стоит бояться, ведь он не может размножаться и не вызывает болезнь.

Согласно информации Европейского агентства по лекарственным средствам, у вакцины есть побочные эффекты, но они в основном являются легкими или умеренными и проходят через несколько дней. Речь идет о:

головной боли;

утомляемости;

боли в месте инъекции;

тошноте,

боли в мышцах;

ознобе;

лихорадке.

У менее одного из 100 пациентов фиксируют такие побочные эффекты, как головокружение, снижение аппетита, сыпь и боли в животе.

Однако пока нет исследований, которые бы фиксировали образование тромбов как один из побочных эффектов вакцины.

Недоказанный риск

Важнейший вопрос, который сейчас стоит перед учеными, действительно ли вакцина может привести к образованию тромбов в организме человека?

Фактически эти 37 кейсов – капля в море миллионов инъекций, которые сейчас делают в Европе.

— Частота тромбоза глубоких вен составляет один случай на тысячу человек. Мы говорим, что 37 случаев зарегистрировано во всем Евросоюзе без причинно-следственной связи среди 17 млн использованных доз. Нетрудно подсчитать, что это примерно один случай на 500 тыс. использованных доз, – сказал инфекционист Федор Лапий в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Важно понимать также, что речь идет только об одной партии вакцины (ABV5300), которая состоит примерно из 1 млн доз препарата. Однако по состоянию на 10 марта Европейское агентство по лекарственным средствам сообщало, что в настоящее время нет признаков, свидетельствующих о том, что существует связь инъекций вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Стоит понимать, что речь идет именно о приостановлении использования одной партии вакцины, пока регуляторы и производитель не предоставят объяснения.

— Приостановление использования AstraZeneca в ЕС касалось только одной партии. Речь идет об 1 млн доз вакцины, которые были доставлены в 17 стран еврозоны. Это нормально, когда есть такие сигналы, и те или иные органы принимают решение о приостановлении использования, – заявил Лапий в эфире программы Свобода слова на ICTV.

К слову, в AstraZeneca уже отреагировали на действия Европы касательно вакцины. Компания действительно получила информацию о 15 случаях тромбоза глубоких вен и 22 случаях тромбоэмболии легочной артерии.

Эти цифры значительно меньше ожиданий возникновения подобных проблем естественным путем.

— Тщательный анализ всех имеющихся данных о безопасности более 17 млн человек вакцинированных препаратом AstraZeneca в Европейском Союзе и Великобритании, не выявил доказательств повышенного риска легочной эмболии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении, – говорится в сообщении компании от 14 марта.

В AstraZeneca также уточнили, что хотя во время клинических испытаний у незначительного числа добровольцев фиксировали тромбозы, их было значительно меньше в группе, которой делали прививки по сравнению с контрольной группой, получившей плацебо.

То есть из всех объяснений компании в настоящее время следует, что их вакцина безопасна для использования.

Продолжать вакцинацию

Согласно информации портала OurWorldInData, вакцина от AstraZeneca находится на втором месте по количеству стран, которые ее используют (65). Выше нее только препарат Pfizer/BioNTech (70 стран).

Пожалуй, это также является одной из причин, из-за которых ВОЗ призывает и в дальнейшем использовать вакцину для прививок от коронавируса.

За время существования проблемы с образованием тромбов Организация не нашла доказательств того, что она связана с применением вакцины от AstraZeneca. Кроме того, по их данным, не зарегистрировано ни одного смертельного случая, который напрямую был бы связан с использованием препаратов для защиты от Covid-19.

За продление прививок также выступают в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Поскольку количество тромбозов не превышает естественных показателей, то и тезис о преимуществе пользы вакцин по сравнению с риском остается в силе.

Однако эта ситуация все равно ставит весь процесс вакцинации под угрозу. Страны, которые до недавнего времени вели стабильную кампанию по вакцинации населения от коронавируса, теперь замедлили ее.

Такое впечатление, что власти не понимают, что у людей образуются тромбы не из-за вакцины, у них возникают проблемы со здоровьем не из-за инъекции. Все это обычные процессы, которые до сих пор не вышли “за рамки”.

Радует, что на фоне условной паники в Европе Украина не отказывается от продолжения вакцинации теми препаратами, которые сейчас есть в наличии. Также ее продолжат Австралия, Польша, Канада, Греция и Румыния.

Конечно, миру еще далеко до преодоления пандемии, и это нормально – делать все необходимое для сохранения жизни граждан, даже если для этого нужно поставить под вопрос безопасность одного из препаратов от коронавируса.

Однако проблема, которая сейчас есть, абсолютная надуманная. Ни один препарат не идеален, нет никаких лекарств без противопоказаний.

Видимо, за год пандемии страны забыли, в какой ситуации находятся. Безусловно, мы не должны пренебрегать безопасностью вакцин, но обращать внимание нужно только на те случаи, которые нельзя назвать нормальными.

В ином случае мы только замедляем процесс вакцинации, который во многих странах и так идет слишком медленно.