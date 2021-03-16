Год назад 3-летний Павлик Лутковский был первым ребенком в Винницкой области, который заболел коронавирусом. Ему удалось побороть болезнь, но из-за последствий у мальчика возникла энцефалопатия.

После реабилитации в Виннице, которая длилась три месяца, его самочувствие улучшилось — он реагировал на свет и звук, мог держать игрушку в руке.

Однако сейчас мальчик снова оказался в больнице из-за дыхательной недостаточности с диагнозом — неклиническая двусторонняя пневмония, с деструкцией легких.

— Мы сами не знаем, откуда оно взялось. Началась одышка, на второй день температура поднялась, потом давление упало, — утверждает мать Павлика Алиса Лутковская.

Врач Могилев-Подольской больницы Олег Хухлей отметил, что у пациента критический вес — 13 кг, а норма — 18 кг. По его словам, это еще одно следствие перенесенного коронавируса.

— У ребенка большая нехватка веса. Он мало ел и пил. Мальчик истощен, — отметил специалист.

В медучреждении Павлику провели легочную пункцию, откачали жидкость и установили дренаж.

— Ребенок переболел Covid-19 и у него могла развиться бактериальная пневмония в течение нескольких дней. Мальчик мог дополнительно к тяжелому состоянию подцепить инфекцию, — добавил врач.

Сейчас ребенок подключен к аппарату ИВЛ и имеет критический уровень сатурации, поэтому в таком состоянии врачи не могут доставить его в детскую областную больницу.

Врач добавил, что у Павлика есть шансы на выздоровление, а специалисты сделают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 9 642 случая инфицирования коронавирусом.

За сутки выздоровели 6 202 пациента, а за все время — 1 232 209. В то же время от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 2 869, за сутки — 264 человека.

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Источник: Суспільне