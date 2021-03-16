Даже когда женщины делают все возможное для безопасной беременности, домашняя бытовая химия может повысить риск преждевременных родов.

Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Нью-Йоркского университета.

Медики объяснили, что средства содержат вещества — полибромированные дифениловые эфиры. Они действуют как антипирены, то есть затрудняют воспламенение материалов и снижают скорость распространения пламени в таких предметах, как мебель и ковры.

В ходе исследования проанализировали образцы крови более 3 500 беременных женщин, а также 184, дети которых родились раньше срока, на предмет содержания в крови ПБДЭ. Почти у всех было обнаружено превышенное содержание ПБДЭ в крови. В зависимости от уровня, женщины были разделены на четыре группы.

После анализа других факторов риска для преждевременных родов — таких, как этническая принадлежность, возраст и курение во время беременности, исследователи обнаружили, что женщины с высоким уровнем ПБДЭ имели на 75% больше шансов на внезапные ранние роды, по сравнению с женщинами с низким уровнем этих веществ.

Исследование показало, что женщины с концентрацией ПБДЭ выше четырех нанограммов на миллилитр крови, примерно в два раза чаще рожали раньше срока. Из-за опасений, связанных с угрозой жизни матери или ребенка, женщинам делали кесарево сечение или вызывали искусственные роды.

Ученые не зафиксировали повышенного риска преждевременных родов у женщин с уровнем ПБДЭ ниже этого уровня.

— Наши результаты показывают, что антипирены могут иметь огромное влияние на роды, даже если их воздействие происходило на ранних сроках беременности, — отметил доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины в Медицинской школе Нью-Йорка в Минеола, Морган Пелтье.

По его словам, химические вещества используются с добрыми намерениями, но они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем как у матери, так и ребенка.

Предыдущие исследования предлагали связь между ПБДЭ и преждевременными родами, но эти исследования сосредоточены на влиянии химических веществ на поздних сроках беременности. Пельтье добавил, что новое исследование является первым, что изучило влияние ПБДЭ в первом триместре беременности.

Преждевременные роды — основная причина смерти новорожденных. Часто они становятся причиной длительных неврологических расстройств, в частности церебрального паралича, шизофрении и проблем с учебой.

К слову, во время пандемии Covid-19 миллионы женщин во всем мире потеряли доступ к контрацептивам и услугам по прерыванию беременности.

По данным ученых из Фонда народонаселения (ЮНФПА) ООН, 12 млн женщин в 115 странах с низким и средним уровнем доходов не смогли получить доступ к услугам по планированию семьи из-за коронавируса. Это привело к 1,4 млн незапланированных беременностей в 2020 году.

Источник: Medical Xpress