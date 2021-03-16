Более половины (51,5%) украинцев не намерены делать прививки от Covid-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 5 по 9 марта социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

— 51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, 12% намерены сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую ​​прививку). 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились, — отметили в социологической службе.

Старшие респонденты чаще высказывали нежелание делать прививки — их доля возрастает от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и более лет.

Среди тех, кто планирует вакцинироваться от Covid-19, 52% готовы делать это только при условии, что прививка будет бесплатной, 22,5% из них готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. 21% не определились.

Респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще всего это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но “какой-то другой” вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех, кто не намерен делать прививки).

27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% — тем, что уже переболели Covid-19, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют Covid-19, очень низкая.

Обоснование отказа от прививки недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин, применяемых в Украине, наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы (18-29 лет). Этим мотивируют свой отказ 54% тех ее представителей, которые не намерены делать прививки от Covid-19.

Опрос проводился методом интервью лицом к лицу по месту жительства респондентов. В нем приняли участие 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки уровень вакцинации в Украине препаратом AstraZeneca/CovieShield вырос. В стране первую дозу прививки получили еще 8 928 человек. Всего с начала кампании вакцинировано 62 083 человека, все они получили одну дозу вакцины.

Наибольшее количество прививок за прошедший день было проведено в Полтавской области — 690. Лидером за весь период кампании остается Донецкая область, там сделали прививки 5 644 людям.

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Источник: Центр Разумкова

Фото: КГГА