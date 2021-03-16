На северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый штамм коронавируса. Анализ не показал, что новая мутация является более опасной или заразной, чем другие виды Covid-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Франции. Новый вид обнаружили в больничном центре Ланнион в департаменте Кот-д’ Армор.

Врачи отметили, что у инфицированных людей были типичные для SARS-CoV-2 симптомы, однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

— 13 марта выявлено 79 случаев, в том числе восемь случаев заражения новым штаммом, которые подтвердили с помощью секвенирования, — утверждают в министерстве.

Сейчас специалисты подробнее изучают вирус, чтобы лучше понять вид и его влияние на организм. Также будут проводиться испытания, чтобы определить, как этот вариант реагирует на вакцинацию и на антитела, выработанные в ходе инфицирования предварительным штаммами.

Новый штамм Covid-19

Штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании — более смертоносный, вероятность летального исхода у пациентов, которые заболели вариантом, выше.

По словам инфекциониста Ольги Голубовской, коэффициент риска летального исхода для варианта B.1.1.7 составил 1,64 по сравнению с версиями, которые циркулировали раньше.

Подробнее о британском штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав Франции