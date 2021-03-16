В правительстве Канады не видят рисков в применении вакцины AstraZeneca для массовой прививки против коронавируса.

Об этом во время пресс-конференции в Монреале заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, канадские специалисты внимательно следят за тем, что происходит с конкретной партией вакцины, которую используют в Европе.

— Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстро получить. Именно так мы сможем пройти через это быстрее и наиболее безопасно, — отметил Трюдо.

Он также сообщил, что его мать, 72-летняя Маргарет Трюдо сделала прививку против коронавируса. Премьер-министр добавил, что и сам охотно вакцинируется, но не будет опережать свою очередь.

Почему страны ЕС приостановили вакцинацию AstraZeneca

В странах Евросоюза приостановили вакцинацию AstraZeneca от коронавируса под влиянием общественности, однако связь между препаратом и летальными случаями не подтверждена.

Страны ЕС используют препарат, который запрещено транспортировать за пределы еврозоны из-за значительного спроса и большого дефицита. А вот вакцину AstraZeneca Covishield, зарегистрированную в Украине, не использует ни одна страна Евросоюза.

В то же время процесс вакцинации препаратом AstraZeneca Covishield не останавливался. Вакцину уже зарегистрировали в Великобритании и Канаде.