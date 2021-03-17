В Винницкой области умер 3-летний мальчик, который переболел Covid-19

В Винницкой области в реанимации Могилев-Подольской окружной больницы интенсивной терапии умер 3-летний Павлик Лутковский, который в прошлом году переболел Covid-19, но получил серьезные осложнения.

Об этом сообщил народный депутат Геннадий Вацак в социальных сетях.

— Павлик уже на небесах. Пол часа назад ребенок умер в больнице, не приходя в сознание, — написал Вацак.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии 13 марта с двусторонней пневмонией, деструкцией легких, критическим уровнем сатурации и правосторонним пневмотораксом. Также после перенесенного в прошлом году Covid-19 у мальчика возникла энцефалопатия.

В медучреждении Павлику провели легочную пункцию, откачали жидкость и установили дренаж. Все время ребенок был подключен к аппарату ИВЛ.

По словам врача-анестезиолога Могилев-Подольской больницы Олега Хухлея, они делали все возможное, чтобы сохранить жизнь мальчику.

Павлик Лутковский — был первым ребенком в Винницкой области, который заболел коронавирусом. Течение болезни было очень тяжелым. Ребенок перенес клиническую смерть и более десяти дней не приходил в сознание. Коронавирус тогда отступил, но Павлик получил серьезные осложнения. Он не мог ходить, говорить. Реабилитация ребенка после болезни длилась три месяца, его самочувствие улучшилось — он реагировал на свет и звук, мог держать игрушку в руке. На прошлой неделе Павлик опять оказался в больнице с критически низким весом и истощением.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировали 11 833 случая коронавируса. За все время пандемии в стране заразились 1 489 023 украинца.

За сутки выписаны 5 467 человек, а за все время 1 237 676 человек. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 28 986, а за сутки — 289.

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Источник: Геннадий Вацак

Фото: Скрмншот с видео