Пандемия Covid-19 поспособствовала росту спроса на телемедицину среди людей, имеющих частную страховку и проживающих в обеспеченных районах больших городов. Но ученые опасаются, что пандемия усилит диспропорции в общем доступе к медицинским услугам.

Об этом свидетельствует исследование американского аналитического центра RAND Corporation. С началом пандемии, в марте 2020 года, использование телемедицины увеличилось в 20 раз.

— Это исследование расширяет наши представления о росте популярности телемедицины во время пандемии. Результаты исследования указывают на то, что властям следует рассмотреть важность работы с населением, которое откладывает получение стационарной помощи, но не заменяет ее услугами телемедицины, — отметил автор исследования Джонатан Кантор.

Ученые проанализировали страховые случаи более 6 млн человек, получивших медицинские страховки от работодателя в 2019-м и 2020 годах. Группа охватывала около 200 работодателей из 50 штатов США. Также исследователи изучили количество и виды медицинской помощи, полученной участниками с января 2019-го по июль 2020 года.

Меньше всего услугами телемедицины воспользовались пациенты, которые живут в округах с невысоким уровнем доходов (от 15 до 48 посещений на 10 тыс. человек) городских районов и сельской местности.

В то же время за медицинской помощью чаще обращались для взрослых пациентов, чем для детей — 65 посещений на 10 тыс. взрослых по сравнению с 50 посещениями на 10 тыс. детей.

— Оказывается, родителей и педиатров стоит научить, как пользоваться телемедициной. Также следует приложить все усилия для устранения любых препятствий в доступе детей к этим медицинским услугам, — добавил Кантор.

Что такое телемедицина

Телемедицина — это дистанционное оказание медицинских услуг (например, мониторинг состояния пациента и консультации), а также взаимодействие медицинских работников между собой с помощью телекоммуникационных технологий.

Такой формат медицины помогает получить быструю первичную консультацию, проконсультироваться с профильными врачами, которые работают в городах, сократить расходы на лечение, а также врач отдаленно может контролировать состояние пациента.

Телемедицина в Украине

В Украине все больше используются онлайн-консультации для проведения дистанционного приема пациентов. Это особенно актуально во время карантина и является одним из шагов, который позволяет предотвратить распространение Covid-19 и ОРВИ в Украине.

Например, клиенты YASNO могут за 15 минут дистанционно получить консультацию от одного из 200 профессиональных врачей по 74 направлениям специализации.

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Источник: Меdical Xpress