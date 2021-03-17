Во Львове хирурги обнаружили новый вид осложнений при лечении Covid-19

Во Львовской клинической больнице скорой помощи фиксируют осложнения, связанные с лечением Covid-19. Врачи уже прооперировали трех пациентов с обширными кровоизлияниями в брюшную полость.

Об этом сообщил заведующий первого хирургического отделения больницы Игнат Герич в комментарии одному из изданий.

— Это осложнение, которое связано с лечением коронавируса. Оно возникает у пациентов, принимающих большие дозы кроверазжижающих препаратов. Это массивные гематомы, то есть кровоизлияния в живот, а именно забрюшинное пространство, и что интересно, без повреждения сосудов. Так как они слишком большие, порой даже более литра крови, без оперативного вмешательства здесь не обойтись, — отметил Герич.

Он утверждает, что осложнение — не врачебная ошибка или ошибка в назначении доз антикоагулянтов во время лечения вируса. Пациентам с коронавирусом нужно принимать кроверазжижающие препараты, чтобы предотвратить образование тромбов. Но в некоторых случаях они могут спровоцировать опасные кровотечения.

Также Герич отметил, что во время лечения Covid-19 следует были внимательным к своему организму. Если человек принимает антикоагулянты и испытывает симптомы гематом (боли внизу живота, боль во время активных движений ногами), следует немедленно обратиться к врачу-хирургу и сделать КТ.

Ранее врачи уже фиксировали образования гематом у пациентов с коронавирусом, однако они были меньше, подкожными или в местах живота, куда вводится инъекция.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировали 11 833 случая коронавируса. За все время пандемии в стране заразились 1 489 023 украинца.

За сутки выписаны 5 467 человек, а за все время 1 237 676 человек. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 28 986, а за сутки — 289.

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