Министерство здравоохранения увеличило интервал между первой и второй прививкой вакцины против Covid-19 от CoviShield, которую изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Такое решение приняли по рекомендации Национальной технической группы экспертов. Таким образом интервал с 28 дней увеличили до 90 дней.

Ляшко рассказал, что во время исследований Covid-вакцина после одной дозы защищала организм человека на 76,0% с 22 по 90 день. В то же время уровень антител снижался минимально. После двух доз, введенных в организм с интервалом более 12 недель, эффективность вакцины против Covid-19 возрастала до 81,3%.

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По его словам, именно по этой причине уместно увеличить интервал между Covid-прививками. В то же время это не противоречит инструкции производителя, согласно которой вторая прививка должна быть через 4-12 недель после введения первой дозы вакцины против коронавируса.

Коронавирус в Украине

В Украине один человек уже получил вторую дозу вакцины от индийского препарата Covishield, который изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca. В Украине за период кампании вакцинации 71 923 человека получили первую прививку от коронавируса.

По состоянию на 17 марта коронавирус в Украине за сутки зафиксировали у 11 833 человек. За все время пандемии обнаружили 1 489 023 случая заболевания Covid-19.