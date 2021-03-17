Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить использовать препарат AstraZeneca для вакцинации от коронавируса несмотря на информацию о возможных побочных эффектах.

Эксперты организации утверждают, что доказательств прямой связи побочных эффектов после применения вакцины, о которых заявляли ряд стран, с самой инъекцией нет.

— ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжить вакцинацию, — отметили в пресс-службе ВОЗ.

Также в организации отметили, что тромбоэмболия, случаи которой наблюдались у вакцинированных людей, является распространенным заболеванием и не обязательно связана с применением препарата.

— Вакцинация против коронавируса не снизит смертность от других заболеваний. Тромбоэмболические осложнения возникают часто. Венозная тромбоэмболия — третье по частоте сердечно-сосудистое заболевание в мире, — добавили в пресс-службе.

ВОЗ регулярно контактирует с Европейским агентством по лекарственным средствам и регулирующими органами во всем мире, чтобы получить актуальную информацию о безопасности вакцин против коронавируса.

Отказ от вакцины AstraZeneca

В начале марта стало известно о первых негативных реакциях после использования вакцины против Covid-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

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По меньшей мере восемнадцать стран временно приостановили кампанию по вакцинации населения от Covid-19 из-за случаев образования тромбов после применения вакцины. Среди них, в частности, Нидерланды, Испания, Словения, Франция, Португалия, Индонезия, Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Швеция и Таиланд.

В то же время в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает возможные риски и осложнения.

Вакцинация AstraZeneca в Украине

В Минздраве Украины отметили, что Украина не будет отказываться от использования вакцины CovieShield, потому альтернативы сейчас нет. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцина AstraZeneca — безопасная и эффективная.

По состоянию на 16 марта в Украине за сутки от коронавируса вакцинировались 8 928 человек.

В целом с начала кампании первую дозу вакцины AstraZeneca/CovieShield получили 62 083 человека.

Источник: ВООЗ