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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вакцинация беременных от Covid-19: антитела могут передаваться ребенку

Вакцина от Covid-19 способна защищать от вируса беременных женщин, а также антитела могут передаться плоду.

Вакцинация беременных от Covid-19: антитела могут передаваться ребенку

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из больницы Хадасса Эйн Керем в Израиле.

В феврале 2021 года в исследовании приняли участие 20 беременных женщин, которые получили две дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech на третьем триместре. Возраст женщин варьировался от 28 до 37 лет.

— Наши результаты указывают на то, что вакцинация беременных женщин может обеспечить защиту матери и новорожденного от инфекции SARS-CoV-2, — отметили ученые.

Также они добавили, что хоть результаты исследования положительные, но сейчас вопрос устойчивости антител и влияние на это кормления грудью остается открытым. Пока неизвестно, какими будут результаты при вакцинации на других сроках беременности.

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Что касается передачи антител от матери к ребенку, то в США уже зафиксировали такой случай не в рамках исследований. Женщина из города Палм-Бич получила первую дозу вакцины Moderna на 36 неделе беременности и в конце января родила ребенка с антителами.

Вакцинация беременных в Украине

В Украине сейчас во время беременности не вакцинируют от Covid-19 из-за недостатка данных по реакции организма на препарат. В Минздраве советуют отложить прививку до завершения беременности, даже если беременность наступила после введения первой дозы вакцины.

В то же время медработникам позволяют делать прививки несмотря на беременность, поскольку польза от вакцины преобладает над риском заразиться во время работы.

Подробнее о противопоказаниях к вакцинации против Covid-19 — читайте на Фактах ICTV.

Источник: medrxiv, wptv

Фото: Dreamstime

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