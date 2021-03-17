Когда-то люди смогут преодолеть пищевую аллергию с помощью зубной пасты. Так считают исследователи одной из компании в Нью-Йорке — Intrommune Therapeutics.

Ученые начали тестирование зубной пасты на небольшой группе людей, имеющих аллергию на арахис. Идея исследования заключается в том, чтобы ежедневно подвергать людей с аллергией небольшим дозам аллергена для создания и сохранения толерантности к нему.

Этот метод лечения быстрее всего уложится в повседневную жизнь пациентов. По словам ученых, зубная паста также может работать лучше, чем нынешние методы лечения, ведь так активные ингредиенты препаратов будут быстрее контактировать с иммунными клетками во рту.

— Аллергологи поддерживают идею использования подобной зубной пасты, хотя некоторые беспокоятся о контроле дозы и безопасности. Когда у пациента болят и воспаляются десна, например после стоматологической работы или потери зуба, аллергены могут иметь прямой доступ к кровотоку, что увеличивает риск системных аллергических реакций, — утверждает аллерголог Сакине Байовала.

Сейчас этот новый вид терапии все еще находится в экспериментальной фазе, в которой примут участие 32 добровольца с аллергией на арахис. Действие зубной пасты будут контролировать ученые, которые планируют расширить исследования и доказать эффективность метода.

Кроме того, эта терапия может быть использована в будущем для борьбы с аллергическими реакциями на другие продукты.

Пищевая аллергия

В США более 10% взрослого населения страдает аллергией на арахис, моллюсков, молочные продукты или другую пищу.

Наиболее распространенные типы пищевой аллергии вызванны антителами под названием иммуноглобулин Е или IgE. Ученые считают, что избавиться от пищевой аллергии можно с помощью постепенного введения малых доз продуктов-аллергенов в рацион.

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Источник: Sciencenews