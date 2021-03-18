Иногда неудачные попытки пары забеременеть могут быть вызваны мужским бесплодием.

Об этом рассказала Фактам ICTV врач-репродуктолог Наталья Данкович в программе Есть здоровый вопрос. По ее словам, примерно до ста мужчин обращаются в медучреждение с этой проблемой, и врачи не могут у них найти сперматозоидов эякуляции.

— Важно понимать, какая именно форма бесплодия у мужчины. Ведь есть форма обструктивного бесплодия, когда сперматозоиды можно получить методом хирургического вмешательства — проводится биопсия яичка, врачи получают оттуда сперматозоиды, и с помощью технологических процессов мы можем сделать дополнительные манипуляции и получить эмбрионы и детей, — отметила врач.

Она утверждает, что для начала необходимо обследоваться по рекомендациям репродуктолога. После первого визита к врачу у пациента в течение двух-трех месяцев должен быть диагноз.

Также Данкович подчеркнула, если во время хирургического вмешательства врач не найдет сперматозоидов, тогда можно воспользоваться донацией сперматозоидов. Донора спермы можно выбрать в Украине или в европейском банке.

— У меня есть пара с такой проблемой, сейчас их ребенку пять лет. То есть невозможного нет, — подчеркнула специалист.

Также врач поделилась, что во время лечения бесплодия мужчинам помогает диета, голодание раз в неделю и ходьба (10 тыс. шагов в день). Но стоит помнить, что подход к лечению индивидуален, поэтому следует придерживаться рекомендаций только вашего врача.

Бесплодие после вакцинации

Всемирная организация здравоохранения назвала слухами связь между вакцинацией от коронавируса и бесплодием.

По словам директора департамента ВОЗ по иммунизации Кейт О’Брайен, не существует никакой вакцины, вызывающей бесплодие. Предположение о том, что вакцины от Covid-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а химические вещества, содержащиеся в них, могут наносить вред здоровью, не соответствует действительности.

Подробнее о том, возможно ли бесплодие после вакцинации от Covid-19 — читайте на Фактах ICTV.