Отсутствие беременности в течение года регулярной половой жизни без контрацепции не всегда оказывается бесплодием. Трудности с зачатием могут быть связаны с проблемами в организме женщины или мужчины, и они, как правило, поддаются медикаментозной или хирургической коррекции.

Врач-репродуктолог Наталья Данкович рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос о том, что делать женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем и об ЭКО — искусственном оплодотворении в лабораторных условиях.

Когда нужно обращаться к репродуктологу

Если семейная пара не может забеременеть за год регулярной половой жизни, тогда надо обратиться к гинекологу. Однако, если это касается пациентов, входящих в старшую возрастную группу 40+, тогда планирование сразу следует проводить с репродуктологом.

Пациенты обязательно должны пройти обследование, чтобы врач понял проблемы, которые надо исправить для того, чтобы пара забеременела.

— Сначала мы проводим консервативное лечение — стимуляция овуляции, проведения инсеминации, поддержания эндокринной системы, проводим противовоспалительную терапию. Когда это лечение не действует, тогда следует осуществить забор клеток. Его можно сделать естественным путем, когда у женщины созревает всего одна яйцеклетка. Но более эффективно, когда проводится контролируемая индукция овуляции и таким образом мы получаем больше клеток, — отмечает врач.

Что такое ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение — оплодотворение вне организма женщины. Под внутривенной анестезией проводится забор яйцеклетки через влагалище женщины. Процедура длится 10-15 мин. иногда до 30 мин. “Готовые” яйцеклетки забирают в лабораторию, где их оплодотворяют.

Процедуру проводят женщинам репродуктивного возраста — до 50 лет. Однако, технологии, используемые до 40 лет и в 50 лет — отличаются.

Врачи могут запретить проводить программу ЭКО женщинам с заболеваниями, которые могут помешать выносить беременность. В таком случае есть еще один выход — суррогатное материнство. Данкович отметила, что эту программу разрешено проводить в Украине.

Также врач добавила, что женщины могут забеременеть естественным путем и до проведения ЭКО.

— Иногда к нам приходят женщины, и мы корректируем их эндокринный статус, корректируем функции щитовидной железы, вес, метаболический синдром, проводим противовоспалительную терапию и они беременеют до этапа проведения ЭКО, — утверждает она.

По словам специалиста, гормональная стимуляция во время ЭКО — безопасная и не дает побочных эффектов. Перед проведением процедуры пациенты полностью обследуются. Если есть в анамнезе онкозаболевания или предрасположенность к ним, то подбираются другие препараты для гормональной стимуляции, проводится забор клеток в естественном цикле.

Стоимость процедуры ЭКО

ЭКО — это не дешевая процедура, ведь в программе используются дорогие препараты. В процессе лечения принимают участие около 15 высокотехнологично обученных людей. Кроме того, диагностика и генетические обследования — это дорогостоящие процедуры.

— Сейчас программа ЭКО стоит от 100-140 тыс. грн, но если проводятся более детальные обследования, то программа может стоить и 200 тыс. и 500 тыс. грн. Стоимость зависит от того, в каком возрасте обращаются пациенты и какое количество программ уже проводили, — отметила специалист.

Когда появляются первые признаки беременности

Довольно часто случается так, что женщина не замечает изменений в организме и списывает признаки беременности на отравление и плохое самочувствие. Однако некоторые симптомы могут сигнализировать о том, что в организме женщины зарождается новая жизнь.

Симптомы беременности у женщин индивидуальны. Но наиболее распространенные — задержка менструации, изменения в молочных железах и тошнота.

Подробнее о первых признаках беременности — читайте на Фактах ICTV.