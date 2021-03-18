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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию против Covid-19

Британская заморская территория Гибралтар первой в мире завершила кампанию по вакцинации от коронавируса.

Вакцинація

Об этом заявил британский министр здравоохранения Мет Хэнкок.

— Гибралтар стал первой страной в мире, которая вакцинировала свое взрослое население, — отметил он.

В правительстве назвали массовую иммунизацию от Covid-19 — операцией Свобода. Гибралтар получил пять партий доз вакцины Pfizer-BioNTech от Великобритании, благодаря чему удалось вакцинировать более 40 тыс. человек, то есть все население до 16 лет.

Лишь 3,5% граждан отказались от прививки. Местные власти допускают повторную вакцинацию населения в связи с возникновением новых штаммов болезни.

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В стране с начала пандемии коронавирусом заразились 4 269 человек. В то же время выздоровели — 4 146 человек, а еще 26 болеют.

Вакцинация в Украине

Украина получит первую партию вакцины от коронавируса производства компании Pfizer уже в апреле.

Заведующий отдела стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александр Заика сообщил, что вакцины могут доставлять траншами. Этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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