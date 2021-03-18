В Украине планируют проверить населения на наличие антител к коронавирусу. Это позволит эпидемиологам получить лучшее представление того, сколько людей заразились Covid-19.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина. Исследования проведут с участием социологов и медиков по принципу экзит-пола.

— Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител у населения, — отметил генеральный директор.

По его словам, часть населения могла переболеть Covid-19 бессимптомно и не обращалась за медицинской помощью, таким образом, случай прошел мимо системы эпиднадзора.

Также он добавил, что подготовка исследования находится уже на финальном этапе. Ориентировочная выборка респондентов осуществляться по спискам избирателей.

— Выбирается домохозяйство, туда выезжает мобильная бригада, состоящая из социологов и медицинских работников. Это не обязательно для человека, только если он желает участвовать в таком опросе. Если согласен, то отвечает на определенное опросы социологов, дает информационную, согласие, сдает кровь, — пояснил Родина.

Количество респондентов предполагается где-то около 9 тыс. Затем данные домохозяйств обработают. Это выборка, то она может быть экстраполированы на всю территорию Украины.

Он считает, что люди должны быть заинтересованы в участии в таком исследовании, поскольку получат результаты анализов на антитела к Covid-19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 марта в Украине подтвердили 1 504 076 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 053 больных. За сутки выписаны 6 514 людей, а умерло — 267 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 092), Житомирской (1 398), Львовской (1 092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

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