Совет национальной безопасности и обороны Украины считает, что в стране следует внести изменения в протокол лечения Covid-19 из-за увеличения количества случаев тяжелого течения болезни у молодых людей, а также развития осложнений.

Об этом заявили медицинские эксперты во время совещания по вопросам оказания медпомощи пациентам с коронавирусом.

— Сейчас весь мир находится в процессе поиска эффективных препаратов, и мы тоже должны двигаться в этом направлении, — отметил заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев.

По его словам, в Аппарате СНБО проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран, и с учетом практического опыта отечественных ученых будут подготовлены предложения для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи больным Covid-19.

Также эксперты отметили, что клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась. Увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто продолжается более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменения характера осложнений.

По словам Соловьева, в течение последнего месяца значительно увеличилась нагрузка на медицинскую систему Украины, в частности, в западном и центральном регионах. Сейчас свободны лишь 2 423 койки интенсивной терапии, которые выделены для пациентов с коронавирусом.

Количество пациентов, подключенных к ИВЛ, составляет 1 155 — это большое количество людей с начала эпидемии в Украине, которые находятся на ИВЛ в отделениях Covid-19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 марта в Украине подтвердили 1 504 076 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 053 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 092), Житомирской (1 398), Львовской (1 092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

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Источник: СНБО