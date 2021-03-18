Японская компания Симадзу, которая занимается выработкой измерительных инструментов и средств для проведения анализов, разработала комплект для мгновенного тестирования на Covid-19 и его штаммы.

В компании сообщили, что новый комплект предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется слюна. Этот набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию на коронавирус, но еще и выяснить, не мутировал ли обнаруженный вирус.

Сейчас муниципалитеты Японии используют ПЦР-тесты для того, чтобы определить положительный или отрицательный результат собранных образцов. Выявление мутаций генетического кода вируса требует дополнительного процесса с использованием другого реактива.

По словам представителей компании, новый комплект поможет оптимизировать весь процесс в целом, поскольку он позволяет выполнять обе проверки одновременно.

В Симадзу заявили, что всего потребуется еще около двух месяцев исследований для того, чтобы создать из нового набора реактивов продукт для проведения реального тестирования, который, по данным компании, будет предлагаться только лабораториям.

Тестирование на коронавирус

Во Франции экспресс-тесты для самостоятельного выявления антигенов коронавируса можно будет приобрести в супермаркетах. Купить такой тест можно будет в магазинах популярной сети Carrefour.

В компании отметили, что назальные тесты для быстрой диагностики появятся в супермаркетах, чтобы граждане смогли самостоятельно тестироваться.

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Источник: NHK