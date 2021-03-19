Народный депутат Украины Анна Скороход третий раз заболела коронавирусом. Впервые у нее обнаружили коронавирус 28 марта 2020 года.

Об этом она сообщила в социальных сетях.

— Я действительно уже третий раз болею коронавирусом. Не знаю, почему он от меня никак не отстает, — сказала Скороход.

По ее словам, она в достаточно хорошем состоянии. Также депутат добавила, что у ее ребенка и членов семьи отрицательный результат ПЦР-тестов.

В то же время в Минздраве отметили, что из-за физиологических особенностей каждого человека 30% ПЦР-тестов показывают отрицательный результат на Covid-19, когда он на самом деле есть.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, для начала лечения и постановки диагноза достаточно клинических симптомов.

Верховная Рада ушла на карантин

Верховная Рада внесла изменения в календарный план пятой сессии парламента, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021 года.

Изменения в календарный план внесли из-за локдауна в Киеве, который будет действовать с 20 марта по 9 апреля.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Aнна Скороход

Фото: Aнна Скороход