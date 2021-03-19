Парламент Испании принял решение узаконить эвтаназию в стране. 18 марта Конгресс депутатов окончательно одобрил соответствующий законопроект.

Нижняя палата парламента проголосовала за легализацию эвтаназии: 202 голоса за, 141 против и два воздержались. Ранее в стране предусматривалось заключение на 10 лет при содействии самоубийству.

— Сегодня важный день, ведь мы приближаемся к признанию прав человека. Мы приближаемся к более гуманному и справедливому обществу, — отметила министр здравоохранения Каролина Дариас.

Закон вступит в силу через три месяца, чтобы региональные контрольные комитеты, которые будут рассматривать и санкционировать запросы, успели сформироваться.

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Теперь просить об эвтаназии смогут совершеннолетние граждане Испании или люди, которые имеют вид на жительство в Королевстве. Пациент должен подать запрос лично и в письменной форме. В течение пяти недель его будет рассматривать врачебная комиссия. За это время человек должен не менее четырех раз подтвердить свое желание и может отозвать заявление в любой момент.

Проведение эвтаназии будет проходить в медучреждении или дома. В то же время медицинские работники имеют право отказаться от участия в процедуре.

Эвтаназия — это умышленное лишение жизни больного, у которого есть неизлечимое или тяжелое заболевание, с целью облегчения его страданий.

Большинство государств мира, включая Украину, признает эвтаназию умышленным убийством.

Сейчас эвтаназия легальна в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Канаде и Колумбии, а также в некоторых штатах Австралии и Соединенных Штатов.

Легализация эвтаназии в Португалии

В январе 2021 португальский парламент поддержал проект закона, согласно которому неизлечимо больные пациенты получат право на эвтаназию.

Эвтаназия в Португалии будет проводиться исключительно для совершеннолетних граждан. Проводить процедуру будет разрешено специалистам в области медицины как частных, так и государственных учреждений здравоохранения.

Подробнее об эвтаназии в Португалии читайте на Фактах ICTV.

Источник: RTE