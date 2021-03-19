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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Премьер-министру Франции в прямом эфире сделали прививку вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Франции Жак Кастекс в прямом эфире вакцинировался препаратом от коронавируса AstraZeneca.

вакцина

55-летний глава правительства получил первую дозу препарата. Накануне он отмечал, что вакцинируется после того, как европейские регулирующие органы подтвердят безопасность вакцины.

Кастекс также заявлял о введении карантина на территории 16 регионов страны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Covid-19. По его словам, страна восстановит вакцинацию населения препаратом AstraZeneca.

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18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило безопасность и эффективность вакцины против коронавируса от фармацевтической компании AstraZeneca.

В агентстве утверждают, что они продолжат изучать возможную связь между образованием тромбов вен головного мозга и дозами вакцины, которые получили люди. Однако ЕМА уверяет, что между тромбами и вакцинацией нет никакой связи.

Всемирная организация здравоохранения также рекомендовала продолжить использовать препарат AstraZeneca. Эксперты считают, что доказательств прямой связи побочных эффектов после применения вакцины, о которых заявляла ряд стран, с самой инъекцией нет.

К слову, Италия, Франция, Германия, Испания, Кипр, Литва, Латвия и Ирландия продолжат применения вакцины против коронавируса AstraZeneca. В то же время Швеция не спешит возвращаться к иммунизации этим препаратом, ведь именно у них зафиксировали наибольшее количество летальных случаев вскоре после вакцинации.

Источник: BFMTV

Фото: Depositphotos

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