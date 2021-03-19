Тестирование на антитела от коронавируса с целью корректировки вакцинальной кампании в Украине не нужно.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
— Проводить тестирование на антитела для решения вопроса, вакцинировать человека или нет, никто не будет. В этом нет никакой необходимости, — отметил министр.
По его словам, наличие антител не является основанием для отказа в проведении вакцинации против Covid-19.
Также он добавил, что по состоянию на 19 марта в листе ожидания на вакцинацию от Covid-19 находится 290 тыс. человек.
В Центре общественного здоровья отметили, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения коронавируса и госпитализации. Повторно заболеть человек может уже через два месяца.
Вакцинация в Украине
Максим Степанов также сообщил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса. Поэтому уже со следующей недели начнут работать стационарные пункты прививки и начнется вакцинация семейных врачей.
В Украине ожидают поставки вакцины Coronavac от производителя Sinovac Biotech и 10 млн доз американской вакцины Novavax.
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