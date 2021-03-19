В Украине впервые с начала вакцинации населения в сутки сделали 10 959 тыс. прививок вакциной против коронавируса.

С начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек, из них получили первую дозу — 92 713 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) — один человек.

Наибольшее количество прививок за 18 марта 2021 года сделали в г. Киеве — 890 прививок, а за весь период вакцинальной кампании — в Донецкой области — 7 484 прививок.

Статистика вакцинации:

Винницкая область — 280 прививок;

Волынская область — 410 прививок;

Днепропетровская область — 580 прививок;

Донецкая область — прививок;

Житомирская область — 110 прививок;

Закарпатская область — 700 прививок;

Запорожская область — 250 прививок;

Ивано-Франковская область — 569 прививок;

Киевская область — 640 прививок;

Кировоградская область — 260 прививок;

Луганская область — 450 прививок;

Львовская область — 610 прививок;

м. Киев — 890 прививок;

Николаевская область — 330 прививок;

Одесская область — 330 прививок;

Полтавская область — 440 прививок;

Ровенская область — 250 прививок;

Сумская область — 350 прививок;

Тернопольская область — 650 прививок;

Харьковская область — 300 прививок;

Херсонская область — 770 прививок;

Хмельницкая область — 260 прививок;

Черновицкая область — 200 прививок;

Черниговская область — 250 прививок;

Черкасская область — 500 прививок.

18 марта 2021 года было сделано на 1127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.

По состоянию на 18 марта в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 290 785 человек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 850 больных. В то же время выздоровели 4 592 человека, а умерли — 262.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 210), Львовской (1 140), Киевской (1 134), Харьковской (1 085) и Винницкой (948) областях.

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