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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Украине за сутки вакцинировали от Covid-19 почти 11 тыс. человек

В Украине впервые с начала вакцинации населения в сутки сделали 10 959 тыс. прививок вакциной против коронавируса.

В Украине за сутки вакцинировали от Covid-19 почти 11 тыс. человек

С начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек, из них получили первую дозу — 92 713 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) — один человек.

Наибольшее количество прививок за 18 марта 2021 года сделали в г. Киеве — 890 прививок, а за весь период вакцинальной кампании — в Донецкой области — 7 484 прививок.

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Статистика вакцинации:

  • Винницкая область — 280 прививок;
  • Волынская область — 410 прививок;
  • Днепропетровская область — 580 прививок;
  • Донецкая область — прививок;
  • Житомирская область — 110 прививок;
  • Закарпатская область — 700 прививок;
  • Запорожская область — 250 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 569 прививок;
  • Киевская область — 640 прививок;
  • Кировоградская область — 260 прививок;
  • Луганская область — 450 прививок;
  • Львовская область — 610 прививок;
  • м. Киев — 890 прививок;
  • Николаевская область — 330 прививок;
  • Одесская область — 330 прививок;
  • Полтавская область — 440 прививок;
  • Ровенская область — 250 прививок;
  • Сумская область — 350 прививок;
  • Тернопольская область — 650 прививок;
  • Харьковская область — 300 прививок;
  • Херсонская область — 770 прививок;
  • Хмельницкая область — 260 прививок;
  • Черновицкая область — 200 прививок;
  • Черниговская область — 250 прививок;
  • Черкасская область — 500 прививок.

18 марта 2021 года было сделано на 1127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.

По состоянию на 18 марта в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 290 785 человек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 850 больных. В то же время выздоровели 4 592 человека, а умерли — 262.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 210), Львовской (1 140), Киевской (1 134), Харьковской (1 085) и Винницкой (948) областях.

Подробнее о коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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