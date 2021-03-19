В Украине впервые с начала вакцинации населения в сутки сделали 10 959 тыс. прививок вакциной против коронавируса.
С начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек, из них получили первую дозу — 92 713 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) — один человек.
Наибольшее количество прививок за 18 марта 2021 года сделали в г. Киеве — 890 прививок, а за весь период вакцинальной кампании — в Донецкой области — 7 484 прививок.
Статистика вакцинации:
- Винницкая область — 280 прививок;
- Волынская область — 410 прививок;
- Днепропетровская область — 580 прививок;
- Донецкая область — прививок;
- Житомирская область — 110 прививок;
- Закарпатская область — 700 прививок;
- Запорожская область — 250 прививок;
- Ивано-Франковская область — 569 прививок;
- Киевская область — 640 прививок;
- Кировоградская область — 260 прививок;
- Луганская область — 450 прививок;
- Львовская область — 610 прививок;
- м. Киев — 890 прививок;
- Николаевская область — 330 прививок;
- Одесская область — 330 прививок;
- Полтавская область — 440 прививок;
- Ровенская область — 250 прививок;
- Сумская область — 350 прививок;
- Тернопольская область — 650 прививок;
- Харьковская область — 300 прививок;
- Херсонская область — 770 прививок;
- Хмельницкая область — 260 прививок;
- Черновицкая область — 200 прививок;
- Черниговская область — 250 прививок;
- Черкасская область — 500 прививок.
18 марта 2021 года было сделано на 1127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.
По состоянию на 18 марта в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 290 785 человек.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 850 больных. В то же время выздоровели 4 592 человека, а умерли — 262.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 210), Львовской (1 140), Киевской (1 134), Харьковской (1 085) и Винницкой (948) областях.
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