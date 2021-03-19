Украина к концу марта — в начале апреля должна получить 570 тыс. доз вакцин AstraZeneca против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству 19 марта.

— 18 марта я был на полуторачасовой встрече с руководством ЮНИСЕФ в Украине и получил заверение, что до конца марта — начала апреля в рамках международной инициативы COVAX мы получим партию в 570 тыс. доз AstraZeneca, а к концу мая еще 1,1 млн доз вакцин производства этой компании, — отметил министр.

По его словам, Украина ждет разрешение правительства Индии по отправке дополнительной партии вакцин — 1,5 млн доз Covishield (AstraZeneca).

А также ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax, а именно 10 млн доз, и индийской разработки от Bharat Biotech.

В Центре общественного здоровья 18 марта также сообщили, что вакцина от коронавируса американской компании Pfizer поступит в Украину в апреле.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 19 марта в Украине вакцинировали 10 959 тыс. человек препаратом AstraZeneca. С начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек.

Наибольшее количество прививок 18 марта сделали в г. Киеве — 890 прививок, а за весь период прививочной кампании — в Донецкой области — 7 484 прививок.

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