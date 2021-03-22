Следствием коронавируса может стать нарушение работы вестибуляного и слухового аппарата.

Об этом заявили ученые из Манчестерского университета и Манчестерского биомедицинского центра исследований. Профессор Кевин Манро и доктор философии Ибрагим Альмуфарридж нашли 56 исследований, которые обнаружили связь между Covid-19 и слуховыми и вестибулярными проблемами.

Они использовали данные о симптомах, связанные с коронавирусом, в основном использовались анкеты или медицинские записи, а не более надежные с научной точки зрения тесты слуха.

По результатам анализа у 7,6% людей, переболевших Covid-19, зафиксировали потерю слуха на разных уровнях. В то же время 14,8% испытывали звон в ушах, а еще 7,2% жаловались на головокружение.

Недавно профессор Манро проводил исследование, в котором более 13% пациентов, которые выздоровели после коронавируса, сообщили об изменении слуха.

— Мы надеемся, что это исследование станет свидетельством того, что все же существует сильная связь между коронавирусом и проблемами со слухом, — отметили авторы исследования.

Последствия после Covid-19

К последствиям коронавируса вместе с поражением легких, проблемами с почками и сердцем, а также неврологическими расстройствами может добавиться развитие сахарного диабета.

Кроме физического здоровья, коронавирус наносит вред психологическому состоянию. Многочисленные карантинные ограничения, в которых вынуждено жить человечество, меняют привычный ритм жизни.

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Источник: Medical Xpress