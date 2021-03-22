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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Эффективность 79%: AstraZeneca озвучила результаты испытаний вакцины в США

Предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса AstraZeneca в США показали, что эффективность вакцины составляет 79%, а для людей в возрасте от 65 лет — 80%.

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Об этом сообщили в компании AstraZeneca.

— Третья фаза испытаний вакцины AZD1222, проведенных компанией AstraZeneca в США, продемонстрировала статистически значимую эффективность вакцины у 79% при профилактике симптоматического Covid-19 и 100% эффективности при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации, — отметили в компании.

В исследовании приняли участие 32 449 человек. Часть из них получала вакцину, а часть — плацебо. В результате Covid-19 обнаружили у 141 человека.

Кроме того, в компании сообщили, что у добровольцев не выявили повышенного риска для образования тромбоза среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины.

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Также в AstraZeneca добавили, что их вакцина эффективна для людей всех возрастов.

В начале февраля компания сообщила о промежуточных результатах испытания в Великобритании, Южно-Африканской Республике и Бразилии. Тогда заявили об эффективности вакцины в 82%.

Накануне эффективность препарата AstraZeneca составила 80,4%. Согласно исследованию, в общем любая вакцина является высокоэффективной в предотвращении тяжелых форм коронавируса.

Источник: AstraZeneca

Фото: Pexels

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