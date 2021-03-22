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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

ЮАР перепродала миллион доз AstraZeneca — в чем причина

Власти Южно-Африканской республики договорились о продаже миллиона доз вакцин от коронавируса компании AstraZeneca. Это решение было принято из-за сравнительно невысокой действенности препарата в борьбе против нового штамма Covid-19.

вакцинація, вакцина, щеплення

Об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе в социальных сетях. Он отметил, что вакцины, срок годности которых истекает в апреле, отправят в 14 стран Африканского союза. Однако неизвестно, в какие именно и на каких условиях страны получат препарат.

В начале 2021 года Южная Африка договорилась с Serum Institute India о поставках миллиона доз вакцины AstraZeneca. Но в феврале власти страны заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о ее низкой эффективности против нового штамма Covid-19.

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Вакцинация против Covid-19: в Киеве начнут делать прививки людям старше 80 лет

Вместо AstraZeneca правительство ЮАР намерено использовать вакцину от Johnson&Johnson. Чтобы достичь коллективного иммунитета, там планируют вакцинировать 40 млн человек.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинацию против Covid-19 проводят препаратом AstraZeneca, производства Serum Institute.

22 марта в Киеве вакцинация против коронавируса стартует еще в 32 стационарных пунктах прививок для людей от 80 лет. Они будут работать в центрах медико-санитарной помощи.

Подробнее о вакцинации от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Звелини Мкизе

Фото: Depositphotos

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