Власти Южно-Африканской республики договорились о продаже миллиона доз вакцин от коронавируса компании AstraZeneca. Это решение было принято из-за сравнительно невысокой действенности препарата в борьбе против нового штамма Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе в социальных сетях. Он отметил, что вакцины, срок годности которых истекает в апреле, отправят в 14 стран Африканского союза. Однако неизвестно, в какие именно и на каких условиях страны получат препарат.

В начале 2021 года Южная Африка договорилась с Serum Institute India о поставках миллиона доз вакцины AstraZeneca. Но в феврале власти страны заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о ее низкой эффективности против нового штамма Covid-19.

Вместо AstraZeneca правительство ЮАР намерено использовать вакцину от Johnson&Johnson. Чтобы достичь коллективного иммунитета, там планируют вакцинировать 40 млн человек.

Media Statement: The Minister of Health, Dr Zweli Mkhize, is pleased to announce that the sale of the Astra Zeneca vaccines that we had acquired has been concluded. pic.twitter.com/cEk09Y95Fr

— Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) March 21, 2021