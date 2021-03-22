В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог на 22,2%. За 11-ю неделю 2021 года зарегистрировано 27 170 больных.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

— В столице за 11-ю неделю 2021 зарегистрировано 27 170 больных гриппом и ОРВИ. Отмечался эпидемический процесс низкой интенсивности. Сейчас показатель заболеваемости составляет 915,6, — отметил он.

Поворозник утверждает, что в целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 48,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошол за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели — 8 631 (рост на 31,8%), взрослых — 18 539 человека (рост на 58,2%).

В структуре заболеваемости дети составляют 31,8%, а на предыдущей неделе — 35,8%. 52,6% — дети школьного возраста. Среди школьников заболеваемость выросла на 38,8% — зарегистрировано 4 541 случай.

Также он добавил, что в медицинские учреждения к 10-й неделе госпитализированы 1 864 человека, из них 74 — дети.

— Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ также сыграл важную роль в росте госпитализации больных в коммунальных больницах. Ведь все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на заболевание Covid-19. У части больных таки подтверждается коронавирус, — подытожил Поворозник.

К слову, с начала эпидсезона 28 сентября 2020 года и до 28 февраля текущего года 8,8% населения Украины уже переболело гриппом и ОРВИ. По состоянию на 5 марта с начала эпидсезона госпитализировали 73 424 человека, среди них 31% детей. Зато за все время вакцинировались от гриппа 191 289 человек, а за последнюю неделю только 789.

Источник: КГГА