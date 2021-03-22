Модифицированный британский штамм коронавируса, который уже зафиксировали в Украине, отличается от предшественника клиническими изменениями в его участках и более тяжелыми клиническими проявлениями.

Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) НАН Украины в социальных сетях.

— Ученые ИМБГ провели секвенирование 17 образцов, отобранных у больных с Ивано-Франковска, и двух — из Киева. Они обнаружили во всех образцах новые мутации британского штамма Covid-19. Новый вид отличается от предшественника, которого впервые обнаружили в Лондоне в декабре 2020 года, клиническими изменениями в участках вируса, отвечающие за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека, — отметили ученые.

По их словам, именно комбинация модифицированных штаммов вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей.

Директор ИМБГ Михаил Тукало утверждает, что сейчас очень опасная тенденция замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и какими украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы.

Данные из Института уже зарегистрировали в международной базе GISAID, а также их сообщили Совету национальной безопасности и обороны Украины и делегации ВОЗ.

В то же время эксперты ВОЗ отметили необходимость регулярного мониторинга SARS-CoV-2 для выявления новых штаммов, которые фиксируют в Украине, чтобы быстро реагировать и локализовать вспышки заболевания.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что британский штамм коронавируса зафиксировали в Киеве, Днепре, Львове и Харькове.

По его словам, этот штамм в несколько раз опаснее. В частности, он поражает не только легкие инфицированного, но и другие важные органы пациентов, даже если речь идет о здоровых людях без хронических заболеваний.

Источник: ИМБГ