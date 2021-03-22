Задержки поставки вакцин против коронавируса в Украину связаны с продолжением третьей стадии клинических испытаний препаратов.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 22 марта.

— Возникают определенные трудности в получении этих партий вакцин. Эти трудности возникают не только в Украине, это происходит по всему миру, — отметил Степанов.

Также он утверждает, что мощностей фармпроизводителей, которые изготавливают препараты, не хватает.

Минздрав продолжает плановую деятельность в направлении получения дополнительных партий вакцин, согласно заключенным контрактам, которые есть у Минздрава, и согласно глобальной инициативе COVAX, к которой присоединена Украина.

Ранее Степанов сообщал, что Украина до конца марта — начала апреля должен получить 570 тыс. доз вакцин AstraZeneca против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, Украина договорилась о дополнительных 1,5 млн доз Covishield (AstraZeneca) и 10 млн доз американской компании Novavax.

В Центре общественного здоровья 18 марта также сообщили, что вакцина от коронавируса американской компании Pfizer поступит в Украину в апреле.