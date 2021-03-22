PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Возникают трудности: Степанов о причинах задержки поставки Covid-вакцин

Задержки поставки вакцин против коронавируса в Украину связаны с продолжением третьей стадии клинических испытаний препаратов.

вакцина

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 22 марта.

— Возникают определенные трудности в получении этих партий вакцин. Эти трудности возникают не только в Украине, это происходит по всему миру, — отметил Степанов.

Также он утверждает, что мощностей фармпроизводителей, которые изготавливают препараты, не хватает.

Минздрав продолжает плановую деятельность в направлении получения дополнительных партий вакцин, согласно заключенным контрактам, которые есть у Минздрава, и согласно глобальной инициативе COVAX, к которой присоединена Украина.

Читайте
Украина перешла ко второму этапу вакцинации от Covid-19 - Степанов

Ранее Степанов сообщал, что Украина до конца марта — начала апреля должен получить 570 тыс. доз вакцин AstraZeneca против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, Украина договорилась о дополнительных 1,5 млн доз Covishield (AstraZeneca) и 10 млн доз американской компании Novavax.

В Центре общественного здоровья 18 марта также сообщили, что вакцина от коронавируса американской компании Pfizer поступит в Украину в апреле.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка